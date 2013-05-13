خام برنت يتراجع صوب الـ103 دولارات للبرميل

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام مزيج برنت متجهة نحو 103 دولارات للبرميل يوم الاثنين، في الوقت الذي ظل فيه الدولار مرتفعا مع تجدد المخاوف من أن يؤثر تباطؤ نمو الطلب من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم على اتجاهات السوق بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وذلك حسبما أشار المسح الربع سنوي لمكتب الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا لآراء42 من الخبراء بالمقارنة مع تقديراتهم السابقة. وواجهت الأصول التي تتضمن مخاطر مثل النفط لضغوط إضافية من انتعاش واسع في أسعار الدولار بعد بيانات قوية بشأن سوق العمل الأميركية.

وتراجع برنت 77 سنتا إلى 103.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش. وهبط برنت عند التسوية يوم الجمعة 56 سنتا وأنهى الأسبوع منخفضا بعد مكاسب حققها خلال الأسبوعين السابقين .

وهبط النفط الخام الأميركي 85 سنتا إلى 95.19 دولار للبرميل.