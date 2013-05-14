الخام الأميركي يستقر فوق 95 دولاراً في تعاملات آسيا

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي فوق 95 دولاراً للبرميل أوائل التعامل في آسيا، اليوم الثلاثاء، إذ إن بيانات مشجعة عن مبيعات تجزئة قوية في الولايات المتحدة أذكت الآمال بشأن نمو الطلب، لكن المخاوف من زيادة المخزونات في أكبر دولة في العالم استهلاكاً للطاقة حدت من صعود الأسعار.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، ارتفع سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم يونيو/حزيران 7 سنتات إلى 95.24 دولار للبرميل، بعدما هبط عند التسوية يوم الاثنين 87 سنتاً إلى 95.17 دولار.

وظل سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم يونيو/حزيران مستقراً دونما تغير عند 102.82 دولار للبرميل بعد هبوطه عند التسوية في الجلسة السابقة 1.09 دولار.