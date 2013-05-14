وكالة الطاقة الدولية تراهن على طفرة "النفط الصخري"

قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن النفط الصخري الأميركي سيساعد على تلبية معظم الطلب العالمي الجديد على النفط في السنوات الخمس المقبلة حتى لو زادت قوة الاقتصاد العالمي، ما سيُبقي الطلب على نفط أوبك دون تغيير عن مستوياته الحالية.

وجاءت توقعات الوكالة في تقريرها نصف السنوي الذي يحلل الاتجاهات العالمية للعرض والطلب في المدى المتوسط.

وقالت الوكالة "بعد نمو أقوى من المتوقع لمعروض أميركا الشمالية على مدى سنوات تمتد آثار نمو الإنتاج الأميركي للغاز والنفط الصخريين والرمال النفطية الكندية إلى كل أرجاء سوق النفط العالمية."

وقالت ماريا فان دير هويفن، المديرة التنفيذية للوكالة، في بيان "الخبر السار هو أن ذلك يساعد على تعزيز المعروض الذي كان شحيحاً نسبياً لعدة سنوات".