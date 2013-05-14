"غاز الإمارات" تطلق مبادرة حلول الوقود الصديقة للبيئة

تستضيف شركة "غاز الإمارات"، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، منتدى "رابطة آسيا والمحيط الهادئ لمركبات الغاز الطبيعي" 2013 (ANGVA)، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 مايو/أيار 2013، حيث يركز المنتدى على الترويج للنمو المستدام والهواء النظيف من خلال استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل للسيارات.

ويعد منتدى "رابطة آسيا والمحيط الهادئ لمركبات الغاز الطبيعي" 2013 واحداً من منصات التواصل الأكثر أهمية للترويج لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود نظيف وصديق للبيئة للمركبات بما فيها النقل العام، وسوف يضم نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين الذين سيتبادلون الآراء ووجهات النظر حول التوجهات العالمية في هذا القطاع.

وسوف يتم عقد لقاءات متخصصة تناقش مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة لمركبات الغاز الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، فضلاً عن منطقة الخليج ككل. وتغطي الجوانب الأخرى التي ستتم مناقشتها استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل، وآخر مستجدات البلدان/المدن حول تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المضغوط، واستعراض تجارب بعض البلدان حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال سعيد عبدالله خوري، الرئيس التنفيذي لـ"إينوك": "إن دولة الإمارات تأتي في الصدارة في الترويج لأجندة نشطة للتنمية المستدامة تماشياً مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".

وأضاف أن "إينوك" ملتزمة بدعم هذه الاستراتيجية من خلال التركيز على تصنيع وتوزيع أنواع نظيفة من الوقود صديقة للبيئة، والتي لن تساهم فقط في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، بل أيضاً في توفير بيئة صحية ومستدامة. ولا شك أنه باستضافة منتدى "رابطة آسيا والمحيط الهادئ لمركبات الغاز الطبيعي" 2013، نؤكد مجدداً اهتمامنا بالترويج لإقامة حوار داخل هذا القطاع وتشجيع المزيد من الأطراف المعنية على الانضمام للعمل سوياً من أجل رخاء وازدهار أجيالنا المقبلة".

وبدوره، أوضح زيد القفيدي، المدير التنفيذي للتسويق في"إينوك": "باتت "إينوك" من خلال إنشاء أول محطة خدمة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط وتوفير الغاز الطبيعي المضغوط لمستخدمي الأساطيل، تقود دفة الحوار وزمام المبادرة داخل القطاع حول أنواع الوقود النظيفة الصديقة للبيئة، ونحن على قناعة بأن الترويج لمشاركة نشطة وفعالة في هذا الموضوع إنما يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية المنوطة بنا، وهو الأمر الذي تسهله لنا مشاركتنا في منتدى "رابطة آسيا والمحيط الهادئ لمركبات الغاز الطبيعي" 2013".

ومن جانبه، قال هشام علي مصطفى، مدير أول إدارة تسويق الغاز في "إينوك" ومدير عام "غاز الإمارات": "مع زيادة الطلب على الوقود، وبما يتماشى مع حركة نمو السكان، بات التحول إلى استخدام أنواع وقود نظيفة وصديقة للبيئة بديلاً قوياً يتعين أخذه جدياً بعين الاعتبار. كما أنه يأتي منسجماً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030".

وقد أطلقنا بالفعل خطة عمل واضحة لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود نظيف من خلال منشأتنا المتطورة لاستخدام مصادر للطاقة المتجددة، إلى جانب الوسائل التقليدية لاستخدام الغاز عبر خط الأنابيب كوقود صديق للبيئة في النقل. كما نخطط لتوصيل الغاز الطبيعي المضغوط لأماكن ومقرات عملائنا عن طريق الاعتماد على مفهوم المحطات المخصصة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط. ويعد منتدى "رابطة آسيا والمحيط الهادئ لمركبات الغاز الطبيعي" بمثابة منصة لنا للتواصل، ومشاركة أفضل الممارسات مع الخبراء العالميين".

ومن بين المبادرات الأخرى التي تخطط "غاز الإمارات" لإطلاقها للترويج لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط، إنشاء محطة لإعادة تزويد الغاز الطبيعي المضغوط لمالكي الأساطيل المحتملين، مثل هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، ودوائر حكومية أخرى، ومؤسسات وشركات من القطاع الخاص.