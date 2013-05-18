ارتفاع خام برنت لقرابة 105 دولارات للبرميل

ارتفع سعر خام برنت دولاراً ليقترب من 105 دولارات للبرميل أمس، بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وبحلول الساعة 1204 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دولاراً إلى 104,78 دولار للبرميل.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعت في المعاملات الآسيوية صباح أمس، وظلت دون مستوى 104 دولارات، بعد أن جددت بيانات اقتصادية أميركية المخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما أثر ارتفاع الدولار أيضاً على الأسعار بشكل سلبي.

ويتوقع محللون انتهاء موجة ارتفاع الدولار قريباً، وهو ما من شأنه أن يدعم أسعار النفط.

وتراجع برنت 5 سنتات إلى 103,73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأميركي الخفيف 8 سنتات إلى 95,24 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 86 سنتاً في تسوية أمس الأول، لكنه يوشك أن يقطع سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وقال تيتسو إيموري مدير مبيعات السلع الأولية لدى استماكس للاستثمار في طوكيو "سيؤثر الدولار على النفط في الجلسات القليلة المقبلة، لأنه عند نقطة ما سيبدأ التراجع، بعد أن ارتفع أكثر من اللازم في الأيام الأخيرة". وأضاف "كل المؤشرات الاقتصادية الأميركية في الأيام القليلة الماضية كانت ضعيفة، وهذا يثير الشكوك بشأن الطلب".