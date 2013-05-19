الجزائر ترصد 15 مليار دولار لتطوير قطاع البتروكيماويات

قال يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، اليوم الأحد، إن بلاده رصدت 15 مليار دولار لتطوير مشروعات في قطاع البتروكيماويات بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأضاف يوسفي، الذي كان يتحدث عن الاستراتيجية الصناعية لتطوير قطاع الطاقة والمناجم الجزائري: "إن مجموعة سوناطراك ستنفق 15 مليار دولار لتجديد مصنع للبتروكيماويات يقع بولاية سكيكدة شرق الجزائر، على أن يتخصص المصنع مستقبلاً في إنتاج كل أنواع البلاستيك وبعض المدخلات المستعملة فى الصناعات الكيماوية".

وأكد يوسفي أن تطوير المصنع يتم بالشراكة مع مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، مشيراً إلى أن بلاده شرعت في إقامة استثمارات في مجال البتروكيماويات لاستدراك التأخر في المجال.

ومنذ عام 1987 توقفت الجزائر عن إقامة مشروعات في قطاع البتروكيماويات، وأصبحت الجزائر مستورد صافٍ للمنتجات البلاستيكية ومشتقاتها منذ عام 1992 على الرغم من اعتبارها بلداً منتجاً ومصدراً للمحروقات منذ العام 1956.