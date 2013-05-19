أسعار وقود الطائرات تتراجع خلال مايو بنسبة 17%

قلص الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا" حجم الزيادة في فاتورة وقود الطائرات عالميا بنحو 4 مليارات دولار، لتصل إلى 209 مليارات دولار، مقارنة مع توقع بنحو 213 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بعد تراجع سعر وقود الطيران بنسبة 17% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت بيانات مؤشر الوقود الصادر عن “آياتا” بأن سعر وقود الطائرات تراجع خلال مايو الجاري بنحو 17% عن نفس الشهر من عام 2012، لينخفض سعر البرميل إلى 113 دولاراً، مقابل 132 دولاراً في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً أقل سعر خلال 18 شهرا، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وتشير بيانات “أياتا” إلى أن متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 2013 انخفض من 132,4 دولار، إلى 127,8 دولار، وهو ما انعكس على توقعات الزيادة في الفاتورة العالمية، وهامش الأرباح والمتوقع أن يحقق 1.6% بقيمة إجمالية 10,6 مليار دولار.

وأفادت بيانات مؤشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، التي حصلت عليها “الاتحاد” أن حصة وقود الطائرات ستدور حول 33% من إجمالي التكاليف الكلية للتشغيل، والتي ستتجاوز خلال العام الجاري 650 مليار دولار، مقابل 640 مليار في 2012.

وأوضحت بيانات المؤشر أن تأثير التراجع في الأسعار على الزيادات المتوقعة على فاتورة الوقود خلال العام الجاري يظل محدودا، خصوصا مع ارتفاع التكاليف التشغيلية بنحو 10 مليارات دولار، وإن انعكس نسبيا على الأرباح المتوقعة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن “اياتا” أن قطاع الطيران يبذل جهودا كبيرة في مجال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن صناعة النقل الجوي، لتتحسن من 2% حاليا إلى 1.5% في 2020، وتصل إلى نقطة الصفر في 2050، من خلال تحسين الطائرات، وتطوير التقنيات على المحركات.