نمو استهلاك الكهرباء يخفض صادرات النفط السعودي في مارس

أفادت أرقام رسمية أصدرتها المبادرة المشتركة لبيانات النفط (جودي) بتراجع صادرات الخام السعودي إلى 7.42 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، بانخفاض 34 ألف برميل يوميا عن فبراير/ شباط نتيجة زيادة استهلاك قطاع الكهرباء وانخفاض الإنتاج.

وأظهرت بيانات المبادرة أن إنتاج المملكة بلغ 9.136 مليون برميل يوميا في مارس بانخفاض 14 ألف برميل يوميا، عن الشهر السابق.

وجري تعويض الخفض بسحب 19 ألفا و742 برميلا يوميا من المخزون، غير أن زيادة استهلاك قطاع الكهرباء 74 ألف برميل يوميا إلى 368 ألف برميل يوميا في مارس خفض الصادرات.

وقال مصدر في قطاع النفط أوائل الشهر الجاري إن انتاج المملكة ارتفع إلى 9.3 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان، لكن استهلاك قطاع الكهرباء زاد 147 ألف برميل يوميا في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، ما يبدد عمليا أثر زيادة الإنتاج في أبريل 2013.

ويزيد استهلاك السعودية من النفط في الفترة من فبراير إلى يونيو حزيران مع ارتفاع معدلات تشغيل أجهزة التكييف في البلد الذي يعتمد كليا على الوقود الاحفوري لتوليد الكهرباء، ولا ينتج ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات توليد الكهرباء في أوقات الذروة.

وتنشر أرقام الصادرات الرسمية بعد تحديث بيانات جودي في منتصف يونيو.