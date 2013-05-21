أرامكو تمنح شركة هندية عقداً لتشييد منشآت للغاز

منحت شركة أرامكو السعودية شركة لارسن آند توبرو الهندية عقداً لبناء منشآت تشمل محطة معالجة غاز في حقل مدين للغاز.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المملكة - أكبر دولة مصدرة للنفط- تتجه لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب سريع النمو على الكهرباء محليا ولإمداد صناعة البتروكيماويات المهمة استراتيجياً بالمواد الخام.

ونقلت الوكالة عن فهد الهلال، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في أرامكو، قوله إن الشركة الهندية ستشيد معمل غاز بطاقة 75 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المرافق و4500 برميل من المكثفات يومياً. وذكرت الوكالة أنه سيبدأ تشغيل المعمل في منتصف عام 2016.

وقال الهلال في بيان نشرته الوكالة في ساعة متأخرة من مساء أمس "إن المشروع سيتضمن إنشاء خطي أنابيب يمتدان بطول 98 كيلومترا لتسليم غاز البيع والسوائل الهيدروكربونية إلى محطة كهرباء متطورة بالقرب من ضباء لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية وتجنب حرق الديزل عالي القيمة."

ولم تذكر الوكالة قيمة العقد ولكن مصادر في القطاع تقدره بما لا يقل عن 300 مليون دولار.

ومدين من حقول الغاز الجديدة في شمال غرب السعودية وينتج الغاز لمحطات الكهرباء وسيمد الصناعات في المنطقة الغنية بخام الحديد باحتياجاتها من الغاز في نهاية المطاف. وجرى اكتشاف الحقل في الثمانينات وبه احتياطيات كبيرة.