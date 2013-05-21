صندوق قطري بمليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة

تؤسس ثلاث مؤسسات قطرية مدعومة من الدولة صندوقاً حجمه مليار دولار للاستثمار في أصول البنية التحتية بقطاع الطاقة خارج البلاد.

وقال بيان لشركة الكهرباء والماء القطرية نشر على موقع بورصة الدوحة، إنها ستدير الصندوق الجديد مع شركة قطر القابضة وشركة قطر للبترول الدولية.

وفي السنوات القليلة الماضية نشطت قطر التي تتمتع بواحد من أعلى معدلات نصيب الفرد من الدخل القومي في العالم في الاستثمار، مدعومة بثروة ضخمة من النفط والغاز.

وذكر البيان أن الشركة الجديدة ستعمل في مجال الاستثمار خارج دولة قطر في مجال مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية ومعالجة المياه وشبكات التدفئة والتبريد وتأمين الوقود ومعدات تحميل وتفريغ الوقود الخاصة بهذه المشاريع.

وقال بيان آخر صدر في وقت لاحق، إن الشركة الجديدة ستحمل اسم نبراس للطاقة وستمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60 بالمئة منها، و20 بالمئة لقطر القابضة، و20 بالمئة لشركة قطر للبترول الدولية.

وأوضح وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحفي إن رأس المال المبدئي للشركة سيكون مليار دولار.

وذكر فهد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء أن الشركة ستركز على الشرق الأوسط وأجزاء من الشرق الأدنى ومن بين ذلك شمال أفريقيا حيث تتوفر الفرص للاستثمار، وهذا يتضمن المشاريع الجديدة والقائمة.

واشترت قطر القابضة وهي الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي في البلاد سلسلة من الأصول المهمة؛ من بينها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وحصص في شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية وبنك باركليز البريطاني وكريدي سويس السويسري.