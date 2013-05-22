السودان يؤكد تصدير نفط الجنوب بدون عراقيل

أكد عوض أحمد الجاز وزير النفط السوداني أن انسياب نفط دولة جنوب السودان يسير بصورة طبيعية عبر أراضي بلاده إلى موانئ التصدير السودانية. وأعلن في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أمس أن نفط الجنوب قد وصل إلى الأراضي السودانية من حقول النفط الثلاثة التابعة للجنوب وهي ثارجاس وفولج وملوط.

وأكد أن العمل يسير بين السودان ودولة الجنوب وفقا لمصفوفة التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها بين الدولتين.

وجاء تصريح الوزير السوداني ردا على تقارير إعلامية نسبت للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان ميون ماكول اريك بأن حكومة جنوب السودان خفضت إنتاج النفط إلى النصف تقريبا بسبب مشكلة في التصدير إلى السودان، وأنها تشتبه في أن الخرطوم قد أغلفت خط الأنابيب بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان لـ(رويترز) “حدثت مشكلة.. في الجانب السوداني”. وأضاف أن القائم بأعمال الصين التي تسيطر على صناعة النفط في جنوب السودان أخبرنا إن هناك فقط مشكلة فنية في تدفق النفط عبر الحدود.

وتابع اريك “لكننا نظن أن المسألة سياسية و نظن أن السودان أغلق خط أنابيب النفط”. وأضاف أن حكومته خفضت إنتاجها النفطي إلى 105 آلاف برميل يوميا من نحو 200 ألف برميل يوميا.

لكن مصدرا في وزارة النفط السودانية نفى أن تكون بلاده قد أغلقت خط الأنابيب الذي يستخدمه الجنوب لتصدير نفطه. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “هذا ليس صحيحا. تجري معالجة نفط الجنوب للتصدير”.

يذكر أن جنوب السودان دولة حبيسة لا موانئ لها على البحر ويصدر النفط عبر الموانئ السودانية. ووقع السودان وجنوب السودان في أواخر شهر سبتمبر الماضي على اتفاقيات للتعاون في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لتسوية القضايا العالقة بينهما منذ انفصال الجنوب والخاصة بالنفط وعائداته والحدود ومنطقة ابيي. وقال السودان في وقت سابق هذا الشهر إنه تلقى أول شحنة نفطية من الجنوب وقد وصلت إلى منطقة هيجليج على الحدود، حيث تتم تنقية النفط من المياه وشحنه إلى ميناء بورتسودان لتحميله في السفن.