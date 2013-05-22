تركيا تأمل "عبر الاتفاقيات" التنقيب عن النفط في كردستان

تأمل تركيا أن توقع عقودا تجارية هذا العام مع شركات نفطية أميركية وروسية تعمل في شمال العراق (كردستان).

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن بلاده تتطلع إلى توقيع عقود تجارية هذا العام مع شركات روسية وأميركية تعمل في شمال العراق من أجل التنقيب المشترك عن النفط والغاز.

وأضاف يلدز في أول مقابلة يجريها بعد عودته من الولايات المتحدة مع رئيس الوزراء طيب اردوغان "من المرجح أن نعمل مع شركات روسية وأميركية في شمال العراق ضمن مشاريع متنوعة مثل التنقيب عن النفط والغاز. وفي العام الحالي قد توقع شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة عقودا تجارية مع شمال العراق".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد التقى بأردوغان ووفد ضم يلدز الأسبوع الماضي في واشنطن، حيث كانت خطط تركيا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع كردستان العراق على رأس جدول الأعمال.