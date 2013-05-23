متظاهرون يطالبون بـ"وظائف" يغلقون خط أنابيب في ليبيا

قالت مصادر بصناعة النفط إن محتجين يطالبون بالحصول على وظائف أغلقوا خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى مرفأ الزويتينة في شرق ليبيا، وذلك بعد أيام فقط من إعادة تشغيل الميناء إثر مظاهرات مماثلة.

وتسبب ذلك في توقف الإمدادات إلى المرفأ منذ الثلاثاء في أحدث انتكاسة تتعرض لها أهم صناعة في الاقتصاد الليبي، والتي عادت بالإنتاج إلى مستويات ما قبل حرب 2011 عند حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.

وقالت لجنة تشرف على صناعة الطاقة في ليبيا تابعة للمؤتمر الوطني العام الحاكم إنه يجب تقديم من يغلقون المنشآت النفطية بالقوة إلى المحاكمة.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها تدين بشدة إغلاق المنشآت النفطية وتعتبر ذلك عملاً غير قانوني ويسبب أضراراً للدولة والاقتصاد.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية إلى زيادة الوعي بشأن أهمية قطاع النفط.

وقال مهندس بمرفأ الزويتينة إن المحتجين وهم من عدة قبائل محلية أغلقوا الخط احتجاجا على استبعادهم من اتفاق أبرم في فبراير لإنهاء احتجاجات استمرت 6 أسابيع للمطالبة بوظائف في الشركة.

وأضاف المهندس الذي يعمل بغرفة التحكم في الميناء "مجموعة من المحتجين أغلقت الصمام الذي يستخدم عند إجراء أعمال صيانة، يعني هذا عدم ضخ النفط إلى مرفأ الزويتينة."

وقال إن الصمام يبعد نحو 60 كيلومتراً جنوبي مدينة أجدابيا في شرق البلاد، وأكد عامل في المرفأ وآخر بمقر الشركة في طرابلس نبأ إغلاق الخط.

وقال المهندس إن اثنين من مسؤولي الزويتينة سافرا إلى محطة الصمام للاجتماع مع المحتجين.

يذكر أن شركة الزويتينة منتج صغير نسبيا للنفط وتضخ ما بين 60 و70 ألف برميل من النفط والمكثفات يوميا.

ورغم ذلك فإن مرفأ الشركة يستطيع معالجة نحو 20% من صادرات الخام الليبية.

