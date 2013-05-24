أسعار النفط تقترب من تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي

توشك العقود الآجلة للنفط على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في 5 أسابيع مع تراجع خام برنت صوب 102 دولار للبرميل اليوم الجمعة في ظل وفرة في المعروض وتباطؤ في التعافي الاقتصادي العالمي وهو ما أثار مخاوف من تراجع الطلب على النفط.

واقتربت مخزونات الخام في الولايات المتحدة من مستويات قياسية مع نمو إنتاج النفط الصخري في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما حد انكماش نشاط المصانع في الصين من نمو الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأثارت بيانات إيجابية عن سوق العمل ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة مخاوف أيضا من أن يعمد الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا إلى تقليص مشترياته من السندات والحد من السيولة في الأسواق.

وتراجع سعر خام برنت 14 سنتا إلى 102.30 دولار للبرميل مواصلا تراجعه للجلسة الرابعة. ونزل الخام الأمريكي 35 سنتا إلى 93.90 دولار للبرميل.

ويوشك كلاهما على تسجيل انخفاض أكبر من 2% هذا الأسبوع وهي أكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 19 أبريل.



