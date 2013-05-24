شركة هندية تشتري من توتال الفرنسية 40 ألف برميل يوميا

قال مصدر في شركة هندوستان بتروليوم الهندية إن الشركة ستشتري ما يصل إلى 40 ألف برميل يوميا من خام البصرة الخفيف من توتال الفرنسية بخصم عن سعر البيع الرسمي.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أن هندوستان بتروليوم ستشتري 15 ألف برميل يوميا من الخام العراقي مع خيار لشراء 25 ألف برميل يوميا.

وقال إنه تم توقيع الصفقة في الأسبوع الأول من مايو لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الأسعار.

وتسعى هندوستان بتروليوم أيضا لشراء 60 ألف برميل يوميا من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) مقارنة مع 40 ألف برميل يوميا في العام الماضي بعد أن عزمت الشركة الهندية على تقليص مشترياتها من السعودية وعلقت وارداتها من إيران بسبب مشكلات تأمينية سببتها العقوبات الغربية المفروضة على طهران.