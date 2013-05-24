مصر "تفاوض" قطر على الغاز وليبيا والعراق على النفط

لا تزال المفاوضات جارية بين مصر وقطر في شأن الغاز، وإن اقتربت الصفقة بحسب مصادر قريبة من الجانبين.

ووفقا لصحيفة الحياة، فقد أعلن وزير البترول المصري، شريف هدارة أمس، أن المفاوضات مستمرة ليست فقط مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي وإنما أيضا مع ليبيا والعراق لاستيراد النفط الخام.

وكانت تقارير أشارت إلى أن المفاوضات بين مصر وقطر تعثّرت بسبب عدم الاتفاق على شروط التسديد. ويفترض أن يبدأ استيراد الغاز من قطر في 28 مايو الجاري.

وكان وزير البترول السابق أسامة كمال أشار الشهر الماضي إلى أن مصر اتفقت تقريباً على جميع بنود استيراد الغاز من قطر، وأن جزءاً من الاتفاق يتضمن مبادلة حصة شركاء أجانب في مصر، ما يتيح دخول الغاز إلى السوق على الفور. وأعلنت الحكومة المصرية أول من أمس أنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار التي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت مصر صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.

إلى ذلك، أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، شريف سوسة، أن مجلس الوزراء لديه نتيجة مناقصة لعقود استيراد الغاز الطبيعي منذ أبريل الماضي وأن المجلس سيعلن أسماء الشركات الفائزة. وفي ما يتعلق بواردات النفط قال وكيل وزارة البترول، محمود نظيم، إن أول شحنة من النفط الليبي ستصل إلى مصر في أول يونيو.