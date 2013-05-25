الكويت تحبط محاولة تهريب "الديزل المدعوم" لدولة آسيوية

كشفت الكويت عن محاولة تهريب الديزل "المدعوم" للخارج، فقد أحبط رجال جمارك "ميناء الشويخ" أمس محاولة تهريب 24 حاوية معبأة بـ"الديزل" كان ينوي تشكيل عصابي "مافيا" تهريبها من البلاد إلى إحدى الدول الآسيوية.

وبحسب صحيفة القبس، كشفت مصادر أمنية أن التشكيل العصابي درج على التحايل على القانون من خلال تعبئة الوقود في عبوات خاصة بسائل الصابون وغيره من المواد السائلة، وتقديم أوراق تثبت ذلك لرجال الجمارك.

فيما تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من إحباط محاولة تهريب 24 حاوية من مشتقات البترول إلى إحدى الدول الآسيوية، فتحت هذه القضية التساؤلات عمن يقف وراء التعدي على مقدرات الدولة، كما أن الضرورة تستلزم إجراءات مشددة من قبل الجهات المختصة كافة لمنع تهريب الوقود المدعوم وحماية البلاد من المهربين.

وبينت المصادر عن إجراءات أمنية وتحريات مكثفة وتحقيقات، لمعرفة من وراء هذه العمليات، ومن أين يحصل المهربون على هذه الكميات الكبيرة من "الديزل المدعوم"، ومن الأشخاص الذين يساعدونهم في الحصول عليه؟

وأفادت المصادر أن التحريات كشفت عن وجود أكثر من تشكيل عصابي محترف في عمليات التهريب، ويقوم أفراد العصابة بالتحايل ويخبئون الوقود في عبوات على أنه مواد أخرى، منها على سبيل المثال وضعه في عبوات خاصة بسائل الصابون، وغيره من المواد السائلة، ويقدمون أوراقاً ومستندات لرجال الجمارك تثبت أن هذه العبوات هي عبارة عن مواد مصرح بتوريدها.

وأوضحت المصادر أن عمليات تهريب الوقود تزايدت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، مما يستلزم وقفة حاسمة من جهات الدولة كافة.

وقالت المصادر إن بعض المهربين توقع عليهم فقط غرامات مالية ولا ينالون عقوبات مشددة، وذلك بسبب وجود ثغرات تشريعية، مضيفة أن أغلب الذين أحيلوا إلى الجهات المختصة عقب ضبطهم في عمليات تهريب وقود دفعوا الغرامات المقررة ثم خرجوا إلى بيوتهم، مما يغري بارتكاب المزيد من هذه السرقات التي تهدد المال العام ومقدرات الدولة.