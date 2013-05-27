اتفاق ثنائي بين تركيا والسودان في مجال الطاقة

ذكرت وسائل إعلام رسمية سودانية أن السودان وتركيا وقعتا يوم الأحد عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التعدين والتنقيب عن النفط وتوليد الكهرباء.

وقال وزير التعدين السوداني كمال عبد اللطيف للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن السودان يريد جذب المزيد من الاستثمارات من تركيا لقطاع التعدين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء دون تفاصيل أن البلدين يريدان أيضا العمل سويا في قطاعات التنقيب عن النفط والطاقة وبناء سد.

ويوسع السودان من عمليات التنقيب على الذهب والنفط لتعويض فقدان معظم إنتاجه من النفط بعد استقلال جنوب السودان عام 2011. والنفط أكبر مصدر للميزانية والنقد الأجنبي الضروري لدفع تكاليف الواردات.

ووقع السودان على اتفاقيات مع شركات من دول عربية والصين وروسيا وإيران للتنقيب عن الذهب الذي أصبح أكبر منتج تصدير للسودان.