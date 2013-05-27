السعودية تنفذ مشروعات بـ40 مليار دولار لتوليد الكهرباء

قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشؤون الكهرباء، إن المملكة تنفذ حالياً مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة تصل إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار).

وبلغ استهلاك السعودية من الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي 2012 نحو 56 ألف ميغاوات، فيما بلغ إنتاجها نحو 54 ألف ميغاوات، بفجوة تقدر بـ 2000 ميغاوات سنوياً، ووصل عدد المشتركين بنهاية مارس/أذار الماضي إلى نحو 6.8 مليون مشترك.

وأضاف العواجي، في تصريحات لـ"الأناضول"، على هامش مؤتمر عن الطاقة بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأحد، أن الإنفاق على مشروعات توليد الطاقة الكهربائية سيتجاوز 500 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة.

وتابع العواجي: "التمويل هو أحد أهم التحديات أمام مشروعات الكهرباء مستقبلاً نظراً لضخامة مثل تلك القطاعات".

وأصدرت شركة كهرباء السعودية الحكومية، محتكر خدمات الكهرباء بالمملكة، في مارس/أذار الماضي صكوكاً بقيمة 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) لتمويل توسعاتها.

وكثيراً ما تتعرض مدن المملكة لانقطاع بالتيار الكهربائي بسبب الفجوة بين الإنتاج والطلب، خاصة في فصل الصيف، ما يدفع المواطنين للتذمر.

وقال العواجي "من المستحيل تفادي انقطاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف وأوقات الذروة، بل الانقطاع محتمل حتى في الأوقات الأخرى بخلاف الذروة.. لكن الوضع الحالي مطمئن".

يذكر أن الدولار الأميركي = 3.75 ريال سعودي