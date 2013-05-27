قبول استقالة وزير النفط الكويتي وتعيين الشمالي بالوكالة

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن استقالة وزير النفط الكويتي هاني حسين على خلفية التعويض الكبير الذي دفعته بلاده لشركة "داو كيميكال" تم قبولها.

وصدر مرسوم أميري بتعيين وزير المالية مصطفى الشمالي وزيراً للنفط بالوكالة.

واستقالة وزير النفط هي الأحدث في سلسلة التغيرات الإدارية التي شهدها القطاع النفطي الكويتي بعد فسخ عقد "داو كيميكال" الذي كلّف البلاد تعويضات وصلت إلى مليارين ونصف المليار دولار.

ورغم أن الشمالي لا ينتمي للقطاع النفطي إلا أن الكويت اعتادت أن يشغل هذا المنصب شخصية من خارج القطاع النفطي باستثناء هاني حسين الذي مثّل خروجاً عن القاعدة.

وكانت الحكومة أبلغت عدداً من النواب باستعدادها لمناقشة استجواب وزير النفط هاني حسين في جلسة الثلاثاء المقبل، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته الى أن فتح نقاش في استجواب وزير النفط مرهون بمدى استعداده وجاهزيته، حيث كان من المقرر أن يطلع الوزير حسين مجلس الوزراء في جلسته التي ستنعقد الاثنين على جهوزيته ومذكرة تفنيده لمحاور الاستجواب التي يعكف على إعدادها.