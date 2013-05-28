دول الخليج تدرس إنشاء سوق إقليمي لتجارة الطاقة

أكد المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الربط الكهربائي" لدول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة فتح سوق للطاقة الخليجية وتنشيط تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن أهميتها تكمن في توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس والتوصل إلى منافسة في أسعار إنتاج الطاقة.

وقال المحيسن خلال مؤتمر صحافي عقدته "هيئة الربط الكهربائي الخليجي" على هامش فعاليات المنتدى الإقليمي لها في دبي اليوم، "إن الهيئة بذلت وتبذل جهوداً حثيثة في تشجيع وتفعيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى إثر ذلك ارتفعت الطاقة المتبادلة تجارياً بين شبكات الدول المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي".

وهيئة الربط الكهربائي الخليجي (GCCIA) التي تأسست في عام 2009، وهي شركة مساهمة مملوكة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويبلغ رأسمالها 1.4 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من رأس المال بحصة 31.6%، وتليها الكويت بنحو 26.7%.

وفي السياق نفسه، قال المهندس أحمد الإبراهيم، نائب الرئيس للعمليات في "هيئة الربط الكهربائي"، "إن الربط الكهربائي الخليجي يتيح تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال استغلال الربط الكهربائي في تجارة الطاقة بين دول المجلس بشكل اقتصادي. مشيراً إلى تجارة الطاقة توفر نفقات الإنتاج من خلال تجنب تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً، مما ينتج عنه خفض تكلفة سعر وحدة إنتاج الكهرباء".

واختارت "هيئة الربط الكهربائي" في أبريل الماضي، شركة "فايننشال تكنولوجيز" الهندية لتنفيذ نظام لإدارة سوق الطاقة، بهدف تقديم خدمة موثوقة وتنافسية ومستدامة لنقل الطاقة الكهربائية.

وأكد الإبراهيم خلال المؤتمر، أن طموح الهيئة في الأمد القريب هو الاستفادة القصوى من هذا الرابط في تحفيز تبادل وتجارة الطاقة البينية بين دول المجلس، وإنشاء سوق لتجارة الطاقة. كما تسعى في الأمد المتوسط إلى تبادل وتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة، ومع الدول الأوروبية لاختلاف مواسم ذروة الأحمال الكهربائية لديها عن دول الخليج.