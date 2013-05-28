"أدنوك" ترفع إنتاجها من النفط والغاز بحلول 2017

أكد عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم رفع إنتاجها من الغاز بحلول 2017 إلى 10,5 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ9 مليارات حالياً، فيما تزيد إنتاجها من النفط خلال نفس العام إلى 3,5 مليون برميل يومياً، من نحو 2,8 مليون برميل حالياً.

وقال الكندي خلال استعراضه تاريخ النفط وشركة أدنوك في المنطقة الغربية بمؤتمر تنمية الغربية أمس «بلغ إجمالي العاملين بأدنوك وشركاتها بنهاية العام الماضي نحو 40 ألف موظف، وحوالي 37 ألف متعاقد»، فيما بلغت نسبة التوطين في الإدارة نحو 66% على أن تصل إلى نحو 75% بحلول 2017، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتعد «أدنوك» واحدة من الشركات النفطية الرائدة التي تستخدم احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما تقوم بتوظيف عدد كبير من الإداريين والفنيين من مختلف الجنسيات، وفقاً للكندي.

وأضاف الكندي «إدراكاَ من «أدنوك» بأن الموارد البشرية هي أهم عنصر من عناصر القوة للشركة، تقوم أدنوك بالاستثمار المستمر في إعداد وتطوير القوى العاملة ذات الكفاءات العالية بالعمل والالتزام».

وتسعى الشركة إلى زيادة عدد المواطنين من العاملين في الشركة، وتركز إدارة الموارد البشرية على تطوير القوى العاملة الوطنية في أدنوك وشركاتها العاملة، إلى جانب الجهود المستمرة في توظيف الخريجين المواطنين الجدد في مختلف المجالات الهندسية والفنية والمهنية والإدارية.

وقال الكندي إن «أدنوك» حققت خلال العام الماضي نحو 1,182 مليون ساعة عمل»، مشيراً إلى أن إجمالي عمليات التكرير بلغت نحو 22 مليون طن يتم توزيعها على 280 محطة بترول. وتنامت أنشطة شركة أدنوك بصورة مضطردة عبر شركاتها التابعة والمتخصصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وخدمات النفط والغاز وتكرير النفط وتصنيع الغاز والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والنقل البحري، وتسويق إنتاجها في أنحاء العالم، وإنتاج وتوزيع المشتقات البترولية بأنواعها.

واستعرض الكندي تاريخ أدنوك في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن «أدنوك» تعمل في المنطقة الغربية منذ نحو 75 عاماً.