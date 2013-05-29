الإنشاءات البترولية تفوز بعقد بـ40 مليون دولار في عمان

أعلنت شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" الإماراتية، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، فوزها بعقد بقيمة 40 مليون دولار، مع شركة "النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج".

وبموجب العقد، تقوم شركة الإنشاءات بجميع أعمال الهندسة والتركيب ومد الأنابيب البحرية التي يتجاوز طولها 30 كيلومترا وعلى أعماق تتراوح ما بين 20- 90 مترا في المناطق البحرية القريبة من ولاية بخا بمحافظة مسندم (شمال سلطنة عمان)، والواقعة على مضيق هرمز.

واعتبرت الشركة التي تأسست في أبوظبي عام 1973، هذا العقد "انجازاً جديداً يتماشى مع خطة الشركة في توسيع نطاق أعمالها في خدمات النفط والغاز".

وقال عقيل ماضي الرئيس التنفيذي لشركة "الإنشاءات البترولية"، وفق البيان الصحافي الذي حصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، "هذا المشروع يعتبر البوابة لدخول سوق كبير في سلطنة عمان".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال هذا المشروع في يناير 2014.

وتوفر "الإنشاءات البترولية" خدمات متكاملة في حقول الغاز والنفط البرية والبحرية في منطقة الخليج العربي والأسواق العالمية في شبه القارة الهندية.