النعيمي: الوضع الحالي في سوق النفط "ممتاز"

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، أن المملكة تعتبر الوضع الحالي في سوق النفط "ممتاز". وقال لدى وصوله إلى فيينا لحضور اجتماع "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) رداً على أسئلة صحافيين بشأن وضع سوق النفط: "دعوني أقول لكم إن الأوضاع الحالية هي الأفضل للسوق، فالإمدادات وفيرة والطلب ممتاز ومتوازن، والمخزون متوازن".

وردّ النعيمي على سؤال عن توقعاته لإمدادات النفط في المستقبل وهل سيكون المعروض أكثر من اللازم بالقول: "المستقبل هو المستقبل، ووفرة المعروض أمر جيد للسوق".

وشدد وزير النفط الفنزويلي، رافاييل راميريز، على أن بلاده مستعدة لتقليص إنتاجها من النفط في حال قررت "أوبك" ذلك كي لا تتراجع الاسعار إلى ما دون المئة دولار.

وقال: "لدينا مستوى إنتاج من 30 مليون برميل يومياً.. يمكن أن نحافظ عليه لنحافظ على سعر 100 دولار"، لكن "في حال كانت هناك خشية خلال المناقشات من ان يؤثر هذا المستوى من الانتاج سلباً في الأسعار فنحن مستعدون لتخفيف الإنتاج".

وأوضح الوزير الفنزويلي أن هدف الاجتماع هو "الدفاع عن سعر النفط"، معتبراً أن "السعر المناسب هو 100 دولار كحد أدنى للبرميل". واعتبر أن بعض أعضاء المنظمة ينتجون أكثر من حصصهم لأسباب جيوسياسية. وقال: "هناك اعضاء والجميع يعرفونهم ينتجون اكثر من حصصهم لأسباب جيوسياسية. انها دول ذات سيادة لكن في إطار أن يؤثر هذا الأمر في أسعار النفط فهي مسألة تتعلق بمنظمة اوبك".

وأعلنت ليبيا أنها تعتزم نقل مقر شركة النفط الحكومية إلى بنغازي التي ترغب حالياً في مزيد من النفوذ، وذلك في حال موافقة البرلمان الليبي على خطة لإعادة هيكلة الشركة. وأعلن نائب وزير النفط الليبي، عمر شكمك، أن المقر سيكون في بنغازي في إشارة إلى بنود خطة جديدة يجري إعدادها لتقديمها إلى أعلى هيئة سياسية في البلد للموافقة عليها.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج "برنت" الخام متخطية 104 دولارات للبرميل مدعومة بصعود أسواق الأسهم وتنامي الأخطار في الشرق الأوسط ولكن كبح من الاتجاه الصعودي وفرة الإمدادات وبواعث قلق إزاء الطلب العالمي واستمرار الوتيرة البطيئة لنمو الاقتصاد العالمي. وارتفع سعر "برنت" 1.45 دولار إلى 104.07 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأميركي 60 سنتاً إلى 94.75 دولار للبرميل. ولقي النفط دعماً جراء أعمال العنف في سورية وسط مخاوف ان يمتد إلى بقية دول الشرق الأوسط.

وخفضت شركة "لوك أويل" الروسية إنتاجها النفطي بنسبة 1.2 في المئة إلى 197.6 مليون برميل في الربع الأول من هذا العام. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن تقرير للشركة إفادته بأن "الربع الأول من 2013 شهد تراجع إنتاجنا اليومي للنفط الخام إلى 1.852 مليون برميل، أو بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2012، وأنتجنا 22.1 مليون طن أو 163.2 مليون برميل من النفط الخام في مقابل 22.4 مليون طن في الفترة ذاتها من 2012".