أرامكو: 21 مليار دولار حصة المقاولين السعوديين في 2012

أرست شركة أرامكو السعودية خلال العام الماضي ما يزيد عن 85% من قيمة عقود المقاولات لمقاولين سعوديين معتمدين تقدر بـ21.6 مليار دولار، وذلك حرصاً من الشركة على دعم المقاولين المحليين.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فقد استعرض المراقب المالي لشركة "أرامكو"، خالد الدباغ أبرز المبادرات التي تقوم بها أرامكو لدعم قطاع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وقال إن قطاع الخدمات الهندسية بالشركة قام بالتعاون مع قطاع تطوير الأعمال الجديدة بدعم الكثير من رواد الأعمال وغيرهم بالاستثمار في منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة، من خلال تقديم الكثير من الاستشارات الهندسية والمهنية لهم.

وأوضح الدباغ في كلمته في الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه في خلال العامين الماضيين قدمت الشركة استشارات هندسية وفرصاً استثمارية لأكثر من 78 مشروعاً صناعياً في مجالات مختلفة. وخلال السنوات الثلاث الماضية أسندت مشروعات تبلغ قيمتها 16 مليار دولار لمؤسسات ومقاولين سعوديين للمشاركة في تطوير أعمالها.

وأضاف "نجحنا في أن تقوم 9 مكاتب هندسية بالمشاركة مع الكثير من المكاتب الهندسية العالمية ذات الجودة العالية لتحسين المحتوى الفني لأدائهم وخلق فرص عمل كثيرة للسعوديين".

وبين أن أرامكو بادرت بإنشاء شركة واعدة لريادة الأعمال منذ عامين وأهم أهدافها تطوير وتشجيع الشباب من الجنسين في مجال الأعمال ذات الطابع الإبداعي ودعمهم ماديا وفنيا.

وذكر أنه منذ إنشاء شركة واعد قام مركز ريادة الأعمال في الشركة، بتدريب أكثر من ألف منتسب من الشباب والشابات. مؤملا لهذا المركز في غضون الـ5 سنوات المقبلة أن يقوم بدعم وتمويل ما يقارب 250 مشروعا رياديا في قطاعات عدة.

