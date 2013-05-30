تراجع واردات اليابان من النفط الإيراني 6.1% في أبريل

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم أن واردات النفط الخام التي مرت عبر الجمارك من إيران تراجعت 6.1% في أبريل عن مستواها قبل عام، إذ يخفض المشترون وارداتهم امتثالا لعقوبات غربية على طهران.

وقد تراجعت إيرادات إيران من النفط نحو 50% منذ فرض عقوبات أوروبية وأميركية صارمة العام الماضي، وهو ما ألحق أضرارا بالأعمال وأدى لانخفاض مستوى معيشة الإيرانيين.

وأظهرت البيانات أن اليابان - ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم - استوردت 530467 كيلولتر (111218 برميلا يوميا) من النفط الإيراني الشهر الماضي مقارنة مع 564962 كيلولتر (118450 برميلا يوميا) قبل عام. وهذا أدنى مستوى للواردات منذ أكتوبر الماضي).

وكانت مصادر بالصناعة قد قالت إن شركة جيه.إكس نيبون وشركة شواشل سيكيو وهما مشتريان رئيسيان للخام الإيراني جددتا عقودهما السنوية مع إيران لعام 2013 بكميات أقل.

