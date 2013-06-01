نفط "أوبك".. ويبقى الحال على ما هو عليه مستمراً

كما جاءت التوقعات والتصريحات التي سبقت اجتماع أوبك، فإنه لا تغييرات تذكر حول سقف الإنتاج، فقد أبقى وزراء منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) أمس على سقف الإنتاج من دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لصحيفة الحياة، فقد قرر وزراء أوبك الاجتماع مرة أخرى في 4 ديسمبر المقبل في فيينا. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في نهاية المؤتمر إن السوق في وضع مريح جداً لجهة العرض والطلب، وتابع "ليس هناك فائض في المعروض ومستوى سعر برميل النفط جيد للجميع".

وأكد أن مسألة اختيار أمين عام جديد للمنظمة لم تجد حلاً، وأن السعودية ما زالت متمسكة بمرشحها ماجد المنيف. وأشار النعيمي في بيان إلى أن هذا الاجتماع كان من أفضل الاجتماعات الوزارية للمنظمة وأسهلها. ولفت إلى أنه متفائل بالنسبة لأوضاع سوق البترول خلال الأشهر المقبلة.

وقال الأمين العام لـ"أوبك" عبدالله البدري، في المؤتمر الصحافي الختامي إن وضع الاقتصاد الأميركي مشجع.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لـ"أوبك" تدرس مدى تأثير مستوى إنتاج النفط الصخري في المعروض العالمي وتأثيره في البيئة.

وقال "إذا رأى وزراء أوبك أن هناك ضرورة لتصحيح أي خلل يحدث في السوق فباستطاعتهم تصحيحه".

ورأى أن لا داعي لتغيير الأمور بما أن السوق مستقرة وإنتاج أوبك معتدل. وقدّم البدري مدير البحوث الجديد للمنظمة، الاقتصادي السعودي عمر عبدالحميد، الذي تولى منصبه ابتداءً من هذا المؤتمر.

من جهته، أشار وزير النفط الفنزويلي، رافايل راميريز، إلى أن المنظمة قررت الإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً. وقال "اتفق الجميع على الإبقاء على مستوى الإنتاج وسنواصل متابعة أوضاع السوق".

وأوضح أن أعضاء المنظمة سيواصلون مراقبة الظروف عن كثب وخصوصاً الصعوبات الاقتصادية في أوروبا بانتظار الاجتماع العادي المقبل، مضيفاً "ينبغي أن ندافع عن سعر النفط وسندافع عنه".

وظهر في بداية الاجتماع أن تمديد العمل بسقف الإنتاج الحالي يحظى بإجماع الأعضاء بمن فيهم إيران، التي كررت هذا الشهر دعوتها التقليدية إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وقال وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، للصحافيين "أعتقد أن سقف الإنتاج الحالي منطقي وعقلاني ومعقول، وأثناء هذا الاجتماع سنوصي بالإبقاء عليه". ولفت إلى أن صادرات إيران من النفط تراجعت 20% لكن ارتفاع صادرات المنتجات النفطية المكررة عوّض هذا التراجع. وقال نظيره الجزائري، يوسف يوسفي، "سقف الإنتاج طبيعي بالنظر إلى وضع السوق التي تشهد توازناً جيداً".

بينما رأت رئيسة الوفد الكويتي، سهام عبدالرزاق رزوقي، أن "العرض والطلب متوازنان والأسعار عند مستوى جيد، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام". ولا تزال أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

