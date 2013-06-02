"أوبك" تحقق في تأثير النفط الصخري على أسواق الطاقة

بعد عام من التهوين من شأن النفط الصخري، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مواجهة الواقع والتحقيق بنفسها في آثاره المحتملة مع تشككها في المعلومات المتاحة.

وقال عبدالله البدري الأمين لعام لأوبك - التي عقدت اجتماعا في فيينا أول أمس- "إنه مورد جديد. سائل جديد. والوزراء يريدون معرفة حجم هذا المورد وإلى متى سيستمر ومدى استمراريته وتكلفته. لذلك سنتابع هذا الأمر". وأضاف قائلا "سنتابعه لأن هناك تباينا في المعلومات التي نتلقاها. إننا لا نتلقى معلومات دقيقة وعلينا أن نقوم بذلك بأنفسنا".

وازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة يعيد بالفعل رسم خريطة تجارة النفط. وشعرت نيجيريا والجزائر بالفعل بأثر ازدهار النفط الأميركي مع انحسار حصتيهما في سوقهما الأكثر ربحية وقيامهما بتحويل بعض الصادرات إلى آسيا.

وقبل عام تجاهلت أوبك الإنتاج الأميركي من النفط الصخري، لكن في اجتماعها أول أمس - الذي أبقت فيه على المستوى المستهدف للإنتاج دون تغيير في خطوة كانت متوقعة - قال وزير النفط النيجيري إن الوزراء قضوا بعض الوقت في بحث هذا الأمر وشكلوا لجنة لدراسة آثاره. وأضاف الوزير ديزاني اليسون مادوكو “انه أمر مقلق لكننا نحترم سيادة ونزاهة أي دولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجاتها من النفط والغاز”.

لكن وزراء آخرين من أوبك مثل السعودي علي النعيمي يقولون إنهم لا يشعرون بالقلق من زيادة الإمدادات من النفط الصخري الأميركي. وقال الوزير النيجيري إن زيادة إمدادات النفط الصخري قد تؤدي إلى استخدام المزيد من النفط الأفريقي لتلبية طلب متزايد في القارة.

وتفيد بيانات وكالة الطاقة الدولية أن من المتوقع أن تشهد أفريقيا واحدا من أسرع معدلات نمو الطلب على النفط على مستوى العالم في الأجل المتوسط مع توقع أن يرتفع بنسبة 4٪ في المتوسط سنويا في الفترة من 2012 إلى 2018.

وقال الوزير النيجيري "يجب أن أقول إنها أيضاً فرصة لافريقيا كقارة لتبدأ في النظر إلى الداخل وخلق أسواق بديلة في القارة. لدينا نطاق كبير جدا للطاقة في إفريقيا".