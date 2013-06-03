تراجع خام برنت لأقل من 100 دولار لأول مرة منذ شهر

هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت لأقل من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهر بسبب مخاوف بشأن نمو الطلب، بعد أن أشارت بيانات عن نشاط المصانع في الصين الى تباطؤ الزخم في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وهبط مؤشر مدير المشتريات اتش اس بي سي/ماركيت للصين الى 49.2 في مايو/أيار متراجعاً لأول مرة منذ سبعة أشهر مع تراجع كل من الطلب المحلي والخارجي.

ودفع هذا الهبوط النفط الى مواصلة الخسائر التي شهدها يوم الجمعة عندما تعرّض لضغوط نتيجة الهبوط في مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ووفرة المعروض وعمليات بيع فنية.

وهبط خام برنت 15 سنتاً الى 100.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه الى 99.75 دولار وهو ادنى مستوى له منذ الثاني من مايو.

وهبط الخام الأميركي 17 سنتاً الى 91.80 دولار.