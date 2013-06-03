قطر تخطط للتوسّع في بيع فائض الكهرباء لدول الخليج

قال رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، عيسى هلال الكواري، إن قطر تسعى لاستثمار الفائض الحالي من الكهرباء بالتوسع في عمليات البيع للدول الخليجية من خلال شبكة الربط الخليجي، حيث تحتاج بعض الدول لسد الاحتياجات من الكهرباء في أوقات الذروة.

وأضاف الكواري، وهو رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، على هامش اجتماعات تتعلق بهيئة الربط الكهربائي الخليجي، بدبي، منذ يومين، أن قطر تنتج حالياً نحو 8700 ميغاوات من الكهرباء، وهي تغطي كامل احتياجات الدولة حتى عام 2016.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية في قطاع الكهرباء في قطر تبلغ نحو 15 مليار ريال قطري (4.12 مليار دولار)، تتوزع على قطاع الإنتاج بنحو 5 مليارات ريال، فيما تصل الاستثمارات في شبكات النقل وشبكات التوزيع نحو 10 مليارات ريال.

وتعد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) الجهة المسؤولة بشكل رئيسي عن تلبية احتياجات قطر من الكهرباء والماء.

وأشار الكواري إلى أنه بالرغم من فائض الإنتاج الحالي، إلا أن قطر تخطط لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2016 بطاقة تتراوح بين 1500-2000 ميغاوات، مشيراً إلى أن المؤسسة بدأت في مرحلة العطاءات لإنشاء المحطة، ولكن لم يتم تحديد التكلفة الاستثمارية حتى الآن.

وحول الخطط المزمع تنفيذها لمواجهة الاحتياجات الكبيرة المرتبطة بخطط استضافة "مونديال 2022" قال الكواري، إن هناك مشاريع ضخمة يتم إنشاؤها حالياً في قطر، منها مشروع سكك حديدية، وميناء جديد، والكثير من المشاريع المتعلقة بالمونديال، وهناك احتياجات ضخمة حتى 2022 نقوم حالياً بتقديرها، وسوف نعلنها خلال فترة قريبة".