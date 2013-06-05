700 ألف برميل يوميا استهلاك الكويت لتوليد الطاقة بـ2030

قال تقرير اقتصادي إن ما ستستهلكه الكويت من نفط لتوليد الطاقة الكهربائية سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 700 ألف برميل يوميا، وإن الأرقام الصادرة عن وزارة الكهرباء تشير إلى أن الاستهلاك اللازم لتغذية محطات توليد الطاقة وتحلية المياه قد يصل بحلول العام المذكور إلى 900 ألف برميل يوميا.

وذكر التقرير الصادر من مجلة "ميد" أن الاقتصاديين يحذرون من مغبة أن يقلص هذا الاستهلاك المتنامي من الكميات الممكن تصديرها من النفط الخام الكويتي إلى الخارج، الأمر الذي سينعكس في النهاية سلبا على حصة الفرد الكويتي في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ومن الجدير بالذكر أن ذروة الطلب على الكهرباء في الكويت في عام 2012 بلغت 12 ألف ميغاوات، وأنها آخذة في الارتفاع بنحو %6 سنويا، كما أن حالات التأخير في تحقيق الطاقة الإنتاجية الإضافية المطلوبة دفعت وزارة الكهرباء والماء إلى السعي بحثا عن مصادر خارجية محتملة للطاقة لتوفير هامش في الطاقة المتوفرة.

ويتزايد في محطات توليد الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة استخدامات الوقود السائل بسبب نقص الغاز، الذي تستورد الكويت منه نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا للإيفاء باحتياجات الطلب المحلي.

