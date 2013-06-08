السعودية رفعت إنتاجها في مايو إلى 9.6 مليون برميل يوميا

قال مصدر في قطاع النفط إن السعودية أنتجت 9.6 مليون برميل يوميا من النفط في مايو ارتفاعا من 9.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

ولم يذكر المصدر سببا للارتفاع، لكن السعودية تعزز عادة إنتاج النفط في أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء.

وقال المصدر إن إمدادات المعروض النفطي السعودي في السوق المحلية وأسواق التصدير بلغت أيضا نحو 9.6 مليون برميل يوميا صعودا من 9.2 مليون برميل في أبريل.

وكان سعر خام القياس الأوروبي برنت الذي جري التعامل فيه قرب 104.92 دولار للبرميل أمس، قد هبط من نحو 120 دولارا في فبراير بفعل المخاوف بشأن آفاق الاقتصادي العالمي، لكنه لايزال فوق المستوى المفضل للسعودية والبالغ 100 دولار.