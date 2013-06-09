الطقس يهوي بصادرات النفط العراقية إلى 864 ألف برميل

قال مصدر ملاحي إن طقسا سيئا خفض صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب العراق إلى 864 ألف برميل يوميا يوم السبت من 2.23 مليون برميل يوميا في اليوم السابق.

وقال المصدر "رياح عاتية في الخليج تعطل عمليات التحميل وتمنع السفن من مغادرة الميناء".

وتتسم الصادرات من مرافئ البصرة- مركز صناعة النفط الرئيسي في العراق- بالتقلب بسبب الطقس أو مشاكل فنية. ويضخ البلد معظم صادراته النفطية عبر موانئ الجنوب بشريطه الساحلي الصغير على الخليج.

كانت الصادرات الإجمالية تراجعت إلى 2.484 مليون برميل يوميا في مايو أيار من 2.62 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان. وعزا مسؤولون بشركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة تراجع الإمدادات إلى أعمال صيانة ببعض منشآت إنتاج الخام في الجنوب.

وتتسبب هجمات متكررة في توقف الضخ عبر خط الأنابيب الشمالي الذي ينقل الخام العراقي من حقول نفط كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا.

ويطمح العراق إلى مضاعفة إنتاجه النفطي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة ويهدف للوصول به في المدى الطويل إلى 12 مليون برميل يوميا. ويرجح خبراء أن يحقق البلد عضو منظمة أوبك نحو نصف ذلك المستوى بسبب مشاكل في البنية التحتية والنقل والإمداد.