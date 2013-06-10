قطر تمنح مصر 5 شحنات من الغاز لمواجهة انقطاع الكهرباء

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الاثنين، إن قطر ستمنح مصر التي تعاني أزمة حادة في إمدادات الوقود خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال بدءاً من نهاية يوليو المقبل حتى منتصف سبتمبر.

وقال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، في البيان الصحافي الذي حصلت رويترز على نسخة منه، إن قطر ستقدم "خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف، حيث سيبدأ تسلّم هذه الشحنات ابتداءً من نهاية يوليو القادم حتى منتصف شهر سبتمبر".

وتحتاج مصر بشدة للغاز الطبيعي والوقود في الوقت الراهن لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشهدها جميع أنحاء مصر.

وفي مايو قالت الحكومة المصرية إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.

ولم يحدد البيان حجم الشحنات القطرية.

وتأتي منحة الغاز قطر في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة بالإضافة إلى أزمة عملة.