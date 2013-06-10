مزيج برنت يتجه صوب 105 دولارات للبرميل بسبب "التوظيف"

ارتفعت عقود مزيج برنت متجهة نحو 105 دولارات للبرميل اليوم، بعد أن أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط تحسنا في التوظيف، وإن كان غير كاف لإثارة مخاوف بشأن تقليص إجراءات التحفيز الضخمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في المدى الطويل.

وساد التوتر الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتراجع عن التزامه التحفيزي، وهو محرك رئيسي للاستثمار في السلع الأولية والأصول الأخرى عاليةالمخاطر.

وأدت تكهنات بأن بيانات الوظائف التي أعلنت الجمعة ستكون محبطة وستزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي إلى التأثير على ثقة المستثمرين.

لكن الشركات الأميركية زادت التوظيف بشكل أكبر قليلا عما كان متوقعا في مايو حتى وإن ظل معدل البطالة أعلى من مستويات ما قبل الركود وربما كان مايو ثالث شهر على التوالي ترتفع فيه الوظائف بأقل من 200 ألف.

وقال اقتصاديون كثيرون إن التقرير أظهر اقتصادا ما زال بحاجة للدعم النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي لكنه اقتصاد قد يكون قويا بما يكفي بحلول سبتمبر كي يخفف البنك المركزي من إجراءات التحفيز المتعلقة بشراء سندات.

وارتفع برنت 14 سنتا إلى 104.70 دولار للبرميل.