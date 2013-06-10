مصر وقطر تستأنفان مفاوضات شحنات الغاز التبادلية

غادر وزير البترول المصري المهندس شريف هدارة القاهرة متوجهاً إلى قطر للتفاوض مع المسؤولين القطريين على أسعار الغاز الخاصة بالشحنات التبادلية التي سوف يحصل عليها الشركاء الأجانب نظير ما تحصل عليه مصر من حصصهم المخصصة للتصدير.

وقالت صحيفة الأهرام إن قطر طلبت سعراً يبلغ 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، بينما طلب الجانب المصري 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ومن ناحية أخرى يصل إلى القاهرة غدا وفد من شركة غاز بروم الروسية في زيارة لمصر تستغرق يومين للتباحث مع المسؤولين في هيئة البترول سبل التعاون في مجالات البحث والاستكشاف الخاصة بالغاز الطبيعي.