أوبك تتوقع زيادة نمو الطلب على النفط في النصف الثاني

قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء، إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتسارع في النصف الثاني من 2013 مقارنة مع النصف الأول بفضل التعافي الاقتصادي وزيادة الاستهلاك في هذا الوقت من السنة.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري نمو الطلب العالمي على النفط 900 ألف برميل يوميا في النصف الثاني ارتفاعا من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية قولها إن إنتاج المنظمة زاد 106 آلاف برميل يوميا في مايو أيار إلى 30.57 مليون برميل يوميا، بفضل زيادة في الإنتاج السعودي.

وفي عام 2013 بأكمله تتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط 780 ألف برميل يوميا بانخفاض طفيف من تقديرات الشهر السابق البالغة 790 ألف برميل يوميا.