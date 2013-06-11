الكويت تنشئ 3 مراكز لتجميع النفط الخام بمليار دولار

حصلت شركة نفط الكويت على الموافقات النهائية لطرح أكبر مناقصة لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة مليار دولار، وفقا لمصدر نفطي في الشركة.

وأشار الى أن الشركة تسعى لطرح المناقصة خلال الأسبوعين المقبلين من قبل لجنة المناقصات المركزية.

ونقلت "الألمانية"، عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشركة ارتأت طرح إنشاء مراكز التجميع الثلاثة التي تحمل أرقام 29 و30 و31 في مناقصة واحدة بشرط أن يفوز مقاول واحد فقط لكل مركز تجميع، مبينا أن الطاقة الإنتاجية لكل مركز تجميع تبلغ 100 ألف برميل يوميا، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أن مراكز التجميع الجديدة سترفع القدرة الإنتاجية في شمال الكويت من نحو 700 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مدة بناء هذه المراكز ستمتد لأربع سنوات ليتم تدشينها بشكل كامل في 2017.

وحول مشاركة القطاع الخاص المحلي في هذه المشاريع باعتبارها من أضخم المشاريع التي ستطرحها شركة نفط الكويت خلال العام الحالي، قال المصدر: إن الشركة اشترطت على الشركات العالمية المؤهلة ألا يقل نصيب القطاع الخاص المحلي من عمليات التوريد والإشراف والإنشاءات عن 30 في المائة.