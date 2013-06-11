توقعات بنمو إنتاج النفط خارج أوبك إلى 54 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير توقعاتها الشهري الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الدول خارج منظمة أوبك سيرتفع 1.19 مليون برميل يوميا في 2013 إلى 53.91 مليون برميل يوميا.

وكانت الإدارة توقعت الشهر الماضي نموا قدره 1.11 مليون برميل يوميا في 2013.

وقالت الإدارة في أحدث تقرير إن من المتوقع أيضا نمو إمدادات الخام من خارج أوبك بواقع 1.62 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 55.53 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات في تقرير الشهر الماضي بنمو بواقع 1.77 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة أن الطلب على الخام في الدول النامية تجاوز الاستهلاك في الدول الغنية للمرة الأولى على الإطلاق في أبريل نيسان.

وتابعت أن الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ 44.5 مليون برميل يوميا في أبريل مقارنة مع 44.3 مليون برميل يوميا في دول المنظمة.