"شيفرون" تعتزم بيع امتيازين للنفط في نيجيريا في المزاد

قالت شركة الطاقة الأميركية "شيفرون"، الثلاثاء، إنها بصدد بيع حصتها في امتيازين نفطيين في المياه الضحلة في نيجيريا لتصبح أحدث شركة نفطية تسعى لبيع أصول في أكبر بلد منتج للنفط في إفريقيا.

وقال متحدث باسم الشركة: "في إطار عملية مستمرة لتقييم المحفظة وترتيب الأولويات عرضت شيفرون نيجيريا.. حصصها في امتيازين للتنقيب عن النفط.. للبيع في مزاد".

وأضاف "تقع هذه الأصول في المياه الضحلة قبالة دلتا النيجر"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن احتياطيات الامتيازين من النفط والغاز.

وتملك شيفرون حصة 40% في 13 امتيازاً بعضها بري وبعضها في المياه الضحلة مع شركة النفط الوطنية النيجيرية ولها أيضاً عدة أصول في المياه العميقة.

وبلغ متوسط صافي الإنتاج اليومي للشركة الأميركية في نيجيريا 238 ألف برميل من النفط الخام و165 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في 2012.