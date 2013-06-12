السودان توقف رسمياً صادرات نفط "جوبا" لمدّة 60 يوماً

أبلغت الخرطوم جنوب السودان رسمياً بقرارها تعليق اتفاقاتهما النفطية والاقتصادية، وقالت إنها ستغلق خطوط أنابيب التصدير الجنوبية على مدى 60 يوماً بدءاً من يوم الأحد الماضي.

وكان السودان قال الأحد إنه سيغلق خطي أنابيب التصدير من جنوب السودان خلال شهرين، ما لم توقف "جوبا" أي دعم للمتمردين الذين ينشطون عبر حدودهما المشتركة.

وأكدت وزارة النفط السودانية في خطاب أرسلته إلى نظيرتها في جنوب السودان أنها ستغلق منشآت معالجة ونقل الخام القادم من جنوب السودان.

وأضافت أن الإغلاق سينفذ بشكل آمن وسلس على مدى 60 يوماً بدءاً من التاسع (الأحد الماضي) من يونيو الحالي بهدف حماية المنشآت وتفادي أي مخاطر بيئية في البلدين.

وردا على الرسالة، قال وزير النفط الجنوبي ستيفن ديو داو للصحفيين في جوبا إن بلاده ستلتزم بقرار السودان، لكنه وصفه بقرار"سياسي ولا يستند إلى أسباب فنية واقتصادية مرتبطة بالاتفاق النفطي".

إلى ذلك، عوضت العقود الآجلة لمزيج برنت بعض خسائرها الكبيرة التي تكبدتها وسط مخاوف المستثمرين من أن تقتفي البنوك المركزية أثر بنك اليابان وتبدأ في كبح سياساتها النقدية الميسرة.

وانضمت أسعار الخام إلى أسواق الأسهم والدولار وأسعار السندات والسلع الأولية الأخرى مثل الذهب والنحاس وسط مخاوف المستثمرين بعدما أحجم بنك اليابان المركزي عدم مواصلة برنامج تحفيز بقيمة 1.4 تريليون دولار أعلنه في أبريل.

وبعد خسائر حادة في بداية التعاملات قلص برنت والخام الأمريكي خسائرهما لكنهما أغلقا على انخفاض.

ونزل برنت 99 سنتا عند التسوية إلى 102.96 دولار للبرميل، بعدما خسر في وقت سابق أكثر من دولارين للبرميل.

وهبط الخام الأمريكي 39 سنتا ليغلق عند 95.38 دولار للبرميل بعدما تراجع لفترة وجيزة إلى 94.04 دولار للبرميل.