برنت يتراجع إلى 103 دولارات وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجع سعر خام برنت، اليوم الخميس، إلى 103 دولارات للبرميل مع انخفاض التوقعات بشأن الطلب العالمي بسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي طغى على مشاكل الإمدادات وهبوط الدولار.

وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي، قائلاً إن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.2% مقابل 2.3% في عام 2012، مستشهداً بالركود الذي فاق التوقعات في أوروبا وتباطؤ بعض الأسواق الناشئة.

وانخفض سعر خام برنت 39 سنتاً إلى 103.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 1208 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار من أعلى مستوى لها في عام 2013 والذي سجلته في الثامن من فبراير/شباط عندما بلغت نحو 120 دولاراً للبرميل.

ونزل سعر النفط الأميركي 53 سنتاً إلى 95.35 دولار.

وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك "ما زالت صورة الطلب مشوشة للغاية في الوقت الراهن"، مضيفاً أن تراجع العملة الأميركية دعم برنت.

وتابع "ما من شيء من المرجح أن يحول دون هبوط سعره سوى ضعف الدولار".

وتذبذب الدولار حول أدنى مستوى له في حوالي أربعة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية مع خفض المستثمرين مراكزهم من العملة الأميركية وسط شكوك بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تقليص برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد.