قطر تصدّر أول شحناتها من مزيج وقود الطائرات

قامت قطر بتصدير أول شحنة من وقود الطائرات الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل والممزوج بوقود الطائرات التقليدي، بحسب ما أعلنت عنه شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق).

وقالت شركة (تسويق) في بيان صحافي لها إن أول شحنة من تلك الصادرات تتكون من 40 ألف طن متري من مزيج وقود الطائرات الذي يحتوي على نسبة 25% من الكيروسين الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (تسويق) سعد الكواري في تصريح صحافي أن الحكومة القطرية كلفت الشركة بتصدير هذا النوع من الوقود المعروف باسم (النافثا)، مؤكدا ثقته بأن هذا النوع الذي تنتجه قطر سيحظى بسمعة طيبة في الأسواق الدولية الرئيسة في جميع أنحاء العالم كمنتج عالي الجودة.

بدوره، قال العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة (قطر شل) المشتركة في هذا المشروع من خلال مصنع اللؤلؤة وائل صوان في تصريح مماثل إن هذه الخطوة تعزز مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم.

وأضاف أن تصدير هذا المنتج يعكس مدى شهية السوق الدولية لهذا المنتج الجديد، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم استخدام هذا النوع من وقود الطائرات في الطيران التجاري بأمان في جميع الطائرات الموجودة حاليا فضلا عن أحدث طرازات الطائرات ومحركاتها التي يتم تصميمها اليوم.

يذكر أن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل وهو مشروع مشترك بين شركتي قطر للبترول وشل هو أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم مما يجعله يرسخ مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم.