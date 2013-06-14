انخفاض صادرات أوبك البحرية بـ4 أسابيع حتى 29 يونيو

قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية إن الشحنات المنقولة بحرا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باستثناء أنغولا والإكوادور ستنخفض بمقدار 70 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 29 يونيو.



وأضافت المؤسسة في أحدث تقديراتها الأسبوعية أن متوسط الصادرات سيصل إلى 23.88 مليون برميل يوميا مقابل 23.95 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة التي انتهت في أول يونيو. وتضخ أوبك أكثر من ثلث النفط في العالم.



واتفقت المنظمة في اجتماع عقدته في فيينا الشهر الماضي على الحفاظ على المستوى المستهدف لإنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2013.

