سول تخفض وارداتها من النفط الخام الإيراني 8.3%

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني بنسبة 8.3 في المئة في مايو أيار بالمقارنة مع العام السابق، مؤكدة بذلك الإعفاء من العقوبات الذي فازت به الأسبوع الماضي من واشنطن، لخفضها المشتريات من إيران.

وقالت مصادر في مجال الصناعة وبيانات تتبع الناقلات إن العقوبات الأميركية وعقوبات الاتحاد الاوروبي التي استهدفت وقف تدفق أموال النفط إلى إيران وإجبارها على التفاوض للحد من برنامجها النووي المثير للجدل قلصت صادراتها من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عشرات السنين بوصوله الى 700 الف برميل يوميا في مايو ايار.

وفي الاسبوع الماضي جددت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء كوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى من العقوبات الإيرانية لمدة ستة اشهر مقابل تخفيض مشترياتها النفطية من إيران.

وقبل ذلك كانت كوريا الجنوبية قد خفضت بالفعل وارداتها من النفط الايراني الى 505004 طن في مايو ايار، وذلك حسبما اشارت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية يوم السبت مقابل 550714 في نفس الشهر من العام الماضي.

وحسب التقديرات المبنية على بيانات الجمارك فقد اشترت كوريا خامس اكبر مشتر للنفط الخام في العالم واحد اكبر اربعة زبائن للنفط الايراني 119409 براميل يوميا من ايران في مايو ايار بتراجع نسبته 3.8 في المئة عن شهر سابق على اساس يومي.

وبوجه عام اظهرت البيانات ان كوريا استوردت في المجمل 10.4 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.1 مليون طن قبل عام.

واظهرت التقديرات ايضا ان واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الايراني تراجعت خلال الفترة من ديسمبر كانون الاول حتى مايو ايار بنسبة 20.2 في المئة الى 150239 برميل يوميا في السنة.

وخفضت كوريا الجنوبية وارداتها من النفط الخام من ايران اكثر من الثلث الى 153400 برميل يوميا العام الماضي.

واستهدفت كوريا الجنوبية ان تصل نسبة الخفض الى 20 في المئة خلال الاشهر الستة حتى 31 مايو ايار بالمقارنة مع العام السابق للحصول على تمديد لثالث اعفاء لها.