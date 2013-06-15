35 شركة تتنافس على حقوق امتيازات نفطية في اليمن

تغلق وزارة النفط والمعادن اليمنية السبت باب المنافسة على 20 قطاعاً نفطياً في البر والبحر تمهيداً لدرس العروض الفنية والمالية المقدمة، فيما أشار مصدر نفطي يمني إلى أن الوزارة تلقت عروضاً من أكثر من 35 شركة عالمية للحصول على حق الامتياز في القطاعات النفطية الجديدة التي طرحتها الوزارة للاستثمار.

ووفقاً لصحيفة الحياة، فقد مددت وزارة النفط استقبال الطلبات شهراً كاملاً ينتهي منتصف هذا الشهر نتيجة الإقبال المتزايد من الشركات النفطية التي ستدرس لجنة فنية عروضها لاختيار أفضلها.

وأشار وزير النفط اليمني أحمد دارس إلى إن كبريات الشركات تقدمت بطلبات الحصول على الامتياز في القطاعات النفطية ومنها توتال الفرنسية وهنت الأميركية وهرتج البريطانية وسركل اويل الإرلندية وأو أم في النمسوية وكوفييك الكويتية وترانس باسفيك الكندية وباشينفت الروسية ولوبكس الألمانية.

وتعقد في صنعاء الأربعاء المقبل اجتماعات فنية تشاورية بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين برئاسة وزير التخطيط محمد السعدي وحضور ممثلين عن الدول والمؤسسات المانحة.

وأكدت مصادر اقتصادية يمنية مطلعة أن الاجتماعات ستناقش تقارير فنية عن مستوى تخصيص تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ولندن العام الماضي ومستوى استيعاب المشاريع والالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك. وأوضحت أن الجانبين سيناقشان التحضيرات الفنية لعقد الاجتماعات الوزارية على مستوى مجموعة أصدقاء اليمن والمانحين التي ستعقد في نيويورك أواخر سبتمبر المقبل.