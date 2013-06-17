مصادر لـ"العربية": قطر رفضت خفض سعر تصدير الغاز لمصر

كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات مع الجانب القطري حول شحنات الغاز أسفرت عن رفض قطر تخفيض سعر بيع الغاز لمصر عن السعر الذى تبيع به الغاز عالمياً والبالغ 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ"العربية"، أن المفاوضات توصلت إلى موافقة قطر على منح مصر 5 شحنات غاز كهدية بهدف الحفاظ على سعر الغاز، على أن يتم بيع الشحنات التالية التي تصل الى 18 شحنة بسعر 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وبحسب المصادر، يجري حالياً التفاوض حول مدة السماح للسداد، ومن المتوقع ان تصل الى 6 أشهر رغم أن مصر كانت تطلب أن تكون 9 أشهر .

وفي السياق، كشفت المصادر أن مصر تجري مفاوضات حالياً مع الاردن لرفع السعر مرة أخرى، إلا أن السلطات الاردنية طلبت زيادة الكميات المصدرة اليها من مصر، وهو ما تعجز مصر عن الوفاء به.

يُذكر أن مصر تقوم بتصدير الغاز للأردن بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.