هبوط خام برنت لأقل من 106 دولارات للبرميل

هبطت تعاقدات خام مزيج برنت لأقل من 106 دولارات للبرميل يوم الاثنين، بعد أن تغلبت مخاوف بشأن تزايد المخزونات الأميركية وتراجع توقعات الطلب العالمي بسبب توترات الشرق الأوسط.

وأغلق برنت الأسبوع الماضي على أعلى مستوى له منذ التاسع من أبريل نيسان بعد تسجيله مستوى مرتفعا خلال التعاملات، بلغ 106.64 دولار نتيجة مخاوف بسبب التوترات في الشرق الأوسط، ورغم توقع متشائم للطلب العالمي على النفط من جانب وكالة الطاقة الدولية وأوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتراجع برنت خمسة سنتات إلى 105.88 دولار للبرميل بحلول 0200 بتوقيت جرينتش، في حين هبط النفط الأميركي 13 سنتا إلى 97.72 دولار للبرميل.