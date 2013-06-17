"بي بي": إيران تمتلك أكبر مخزون للغاز في العالم

خفضت عملاق النفط البريطاني (بي بي) توقعاتها لمخزون الغاز العالمي للمرة الأولى في عقود، لتزيح روسيا من مركزها كأكبر دوله لديها مخزون الغاز لتحل محلها إيران.

وأشارت "بي بي" في إحصائية عن الطاقة العالمية نشرتها صحيفة "بي بي"، إلى أن تصنيفها لإيران الأولى بأكبر مخزون للغاز الطبيعي، بتقديرات تصل إلى 33.6 تريليون متر مكعب من الغاز.

وخفضت الشركة توقعاتها لروسيا من 44.6 تريليون متر مكعب العام الماضي إلى 32.9 تريليون فقط، ليصل الإجمالي المتوقع عالميا إلى 187.3 تريليون بنهاية عام 2012.

وأوضح كريستوف رول كبير الاقتصاديين في "بي بي"، أن الشركة قررت أن تعدل توقعاتها لمعدلات الغاز في هذا التقرير، بينما أفاد بأن المعلومات المستخدمة تعد سرية للغاية، وأن دول الاتحاد السوفياتي السابق تستخدم أساليب خاصة لعدم الحصول على معلومات مباشرة، وعند تحويل المعلومات للأساليب التقليدية نحصل على الأرقام المعلنة في التقرير.

ويحتوي التقرير السنوي على معلومات عن المخزونات في الولايات المتحدة أيضا، التي أثارت ضجة كبيرة عالميا مؤخرا عن نسب الغاز الصخري التي بدأت استخراجه مؤخرا، مما قد يجعلها من أكبر منتجي الغاز بحلول عام 2017.

وفي التقرير ذاته، رفعت "بي بي" أيضا تصنيف إيران والعراق من حيث مخزون النفط لديهما بمليارات البراميل، وتتوقع مخزونا عالميا بنحو 1.66 مليار برميل بنهاية العام الماضي، ليرتفع قليلا عن توقعات العام الذي يسبقه (1.65 مليار برميل).

وعملت إيران على تطوير وزيادة إنتاج الغاز لديها بشكل جدي في الفترة الأخيرة بمحاولات عدة لجذب مستثمرين محليين وأجانب، خاصة في حقل جنوب بارس.

ويعد حقل جنوب بارس جزءا من حقل كبير مشترك مع قطر، وتغطي مساحة الحقل الأكبر نحو 9700 قدم مربع تقع منه 3700 قدم في مياه إيران الإقليمية، والبقية في مياه قطر الإقليمية.