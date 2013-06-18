احتياطيات السعودية من النفط تتخطى 260 مليار برميل

سجلت السعودية في 2012، أكبر كمية إنتاج نفطي وغاز في تاريخها بنحو 3.48 مليار برميل، ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا، فيما ارتفع إنتاج الغاز إلى حوالي 3.924 تريليون قدم مكعب قياسية بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام 2011، في حين أنتجت الشركة 482 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي منها 82 مليون برميل من المكثفات.

وقالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، في تقريرها السنوي عن 2012، الذي صدر نهاية الشهر الماضي، أن حجم إنتاج شركة "أرامكو"، خلال العام الماضي، يعادل حوالي برميل واحد لكل ثمانية براميل من إجمالي الإنتاج العالمي من الزيت الخام، وبذلك تعد هذه الكمية أكبر كمية إنتاج سنوي للشركة على مدى تاريخها.

وذكرت "أرامكو السعودية" أنها تدير احتياطيات تقليدية تقدر بحوالي 260.2 مليار برميل من الزيت الخام والمكثفات القابلة للإستخلاص، إلى جانب 284.8 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز.

وأشارت شركة "ارامكو السعودية" والشركات التابعة لها أو تشارك في ملكيتها، تمتلك مصاف محلية ودولية في مختلف أنحاء العالم تبلغ طاقتها التكريرية الإجمالية نحو 4.5 مليون برميل يوميا، وتبلغ حصة الشركة منها 2.4 مليون برميل يوميا، ما يجعلها سادس أكبر شركة في مجال التكرير بالعالم.

أكدت "أرامكو" في تقريرها مواصلتها تلبية الطلب المحلي على الوقود واللقيم في المملكة وزادت مبيعات منتجات الشركة في المملكة من 549.9 مليون برميل خلال العام 2011 إلى 588.4 مليون برميل بنهاية العام 2012، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 16 في المئة من مجمل الإنتاج لعام 2012 وبمعدل استهلاك محلي يومي قدره 1.6 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات "أرامكو" من الزيت الخام بمقدار 100 مليون برميل لتصل إلى 2.52 مليار برميل في عام 2012 تم تصدير 53.2 % منها إلى الشرق الأقصى، فيما ارتفعت صادرات الشركة من المنتجات المكررة بنسبة 2.4% لتصل إلى 126 مليون برميل، وتصدرت منطقة الشرق الأقصى وجهة صادرات الشركة بالنسبة للزيت الخام والمنتجات المكررة في عام 2012.

وفي جانب الاكتشافات، قالت الشركة أنها اكتشفت حقل زيت واحد العام الماضي – حقل الزيت اسلاف – وحقلي غاز هما حقل الشعور– البحر الأحمر- وحقل أم رميل، ليصل إجمالي الاكتشافات من حقول الزيت والغاز في تاريخ الشركة إلى 116 اكتشافا.